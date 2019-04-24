Общество

На Собрании Союза российских городов обсудили вопросы повышения качества муниципального контроля

26 апреля в Москве прошло Общее Собрание Союза российских городов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, Псков представлял глава города Иван Цецерский, который также является президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России.

Участниками мероприятия также стали делегаты от городов- участников Союза.Открывая заседание, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания по экономической политике Вячеслав Тимченко отметил, что на обсуждение вынесены важные и очень актуальные для всех муниципальных образований вопросы.

Он подчеркнул, что обмен опытом помогает внедрить лучшие муниципальные практики, в чем заинтересованы все главы городов.

В числе вопросов, которые также обсуждались на Собрании российских городов - организация и осуществление муниципального контроля и успешные практики законодательства о муниципальном контроле.По итогам презентованных практик эксперты Союза совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации начали работу по обобщению практик и их тираживанию по муниципальным образованиям Российской Федерации.

На Общем Собрании приняты в состав Союза городской округ Кинель Самарской области, Рязань, Солнечногорский муниципальный район Московской области и Суздаль.Кроме того, в рамках Собрания на новый срок переизбрали президента Союза российских городов Станислава Мошарова. Глава города Пскова Иван Цецерский, мэр города Казани Ильсур Метшин, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко и президент Ассоциации Сибирских и дальневосточных городов Александр Соколов избраны вице-президентами Союза российских городов.Ассоциированными вице-президентами Союза городов стали член комитета Совета Федерации по экономической политике Ирек Ялалов и исполнительный вице-президент Международной Ассоциации «Породненные города» Сергей Парамонов.

На Собрании Союза российских городов было принято ещё одно важное решение - о поддержке инициативы, ранее выдвинутой на заседании Союза городов Центра и Северо-Запада России - об учреждении Ассоциации «Национальная Ассоциация развития местного самоуправления». С докладом по этому вопросу выступил президент Союза российских городов, председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров и президент Союза городов Центра и Северо-Запада России, глава города Пскова Иван Цецерский. Глава города Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что создание «Национальной Ассоциации развития местного самоуправления» станет еще одной площадкой для муниципалитетов, в рамках которой будет организована работа по взаимодействию муниципальных органов власти с федеральными по реализации «майских» указов президента РФ Владимира Путина.

Также на базе создаваемой Ассоциации будет вестись анализ нормативно-правовой базы, будут даваться консультации по вопросам местного значения и будут внедриться успешные практики муниципальных образований.Планируется, что в рамках работы «Национальной Ассоциации развития местного самоуправления» муниципальным образованиям на всероссийском уровне будет легче обмениваться опытом, а также обозначать вопросы, требующие федеральной поддержки и дополнительного финансирования.Участники Собрания Союза российских городов единогласно поддержали создание «Национальной Ассоциации развития местного самоуправления».