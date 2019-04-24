Общество

В Пскове прошел городской родительский Форум

26 апреля в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Л.Поземского» прошел Форум представителей родительской общественности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, экспертом Форума выступила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Она поприветствовала родителей, которые были делегированы от всех школ города и отметила, что подобные мероприятия очень важны, так как развивая свои знания, и обмениваясь опытом друг с другом и со специалистами, родителям удастся своевременно и эффективно оказывать помощь и поддержку детям. Особенно это важно в переходном возрасте и актуально в воспитании учащихся старших классов.

Наталия Соколова отметила роль отцов в воспитании детей и провела работу в тематической секции с папами учащихся и психологами, на которой рассуждали о том, каким образом сегодня отцы могут участвовать не только в воспитании собственного ребенка, но и в принятии решений по организации воспитательной работы в школе.

Все участники и гости Форума смогли получить бесплатную квалификационную помощь по интересующим вопросам в консультационном пункте у представителей психологической службы и у специалистов управления образования администрации города Пскова.

Также в рамках форума работали интерактивные и презентационные площадки.

Отметим, проведение подобных Форумов позволяет консолидировать усилия школьных педагогов и родителей в воспитании детей и помогает предотвратить конфликтные ситуации, а также своевременно выполнить профилактическую работу.