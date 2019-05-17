Общество

Стало известно расписание занятий школы сердечной достаточности в Пскове

Стало известно расписание занятий школы сердечной достаточности на 2019 год. Занятия будут проходить в 16.00 в библиотеке «Родник» на улице Труда, дом 20.

6 июня – «Гипотония. Что это такое и почему? Наказание или подарок судьбы? Надо ли лечить? Зачем гипотоники идут в горы?»

4 июля – «Операции на сердце. Аорто-коронарное шунтирование, стентирование, протезирование клапанов, имплантация кардиостимулятора, ресинхронизирующего устройства, оптимайзера…Простыми словами об очень сложном.

1 августа – «Почки. Как работают? Как сберечь? Для чего улучшать качество питьевой воды? Зачем ехать в Трускавец?»

5 сентября – «Сахарный диабет. Сахар – легальный наркотик! Для чего конфеты и печеньки вкусные?» Занятие совместно с эндокринологом.

3 октября – «Избыточный вес. Как сбросить обузу? Основы правильного питания.» Занятие совместно с диетологом.

7 ноября – «Память – полезный инструмент. Как сохранить дорогие воспоминания и как забыть о плохом? Существует ли лекарство «для памяти»? Занятие совместно с неврологом.

5 декабря – «Как пережить праздники?» Конкурс салатов и простых низкокалорийных блюд. Предлагаю с дегустацией и вручением призов. Приносите ваши рецепты и угощения.

Напомним, 1 ноября 2017 года в Пскове на базе городской больницы стартовал новый проект - центр хронической сердечной недостаточности (Центр ХСН).

Что такое хроническая сердечная недостаточность (ХСН)?

Это такое состояние сердца, когда его сократительная способность его снижается и не хватает силы для полноценного обеспечения основных функций организма, это состояние кислородного голодания, усиливающееся при нагрузке. Основные симптомы – одышка, слабость, утомляемость при нагрузке, отёки нижних конечностей, увеличение печени, хрипы в лёгких… Причины ХСН – артериальная гипертензия, врождённые и приобретенные пороки сердца и его клапанов, атеросклероз сосудов сердца (ишемическая болезнь сердца), перенесенный инфаркт миокарда, ожирение, «лёгочное» сердце, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, миокардиопатии, мерцательная аритмия, сахарный диабет…Ещё 20 лет назад такой диагноз считался смертным приговором, теперь это успешно лечится и позволяет сохранить надолго хорошее самочувствие и главное - качество жизни, увеличить продолжительность жизни, надо всего лишь следовать рекомендациям врачей. Повторные госпитализации, а по статистике в первый год после выписки из стационара 2\3 пациентов возвращаются в более тяжелом состоянии, частые госпитализации ведут к быстрой гибели пациентов. Поэтому улучшение амбулаторной помощи таким пациентам – приоритетная задача здравоохранения. Мы стараемся и будем способствовать этому и впредь.

В дополнение к уже организованной стационарной помощи в кардиологическом отделении городской больницы, куда экстренно обычно поступают больные с сердечной недостаточностью – с отёком лёгких, нарушениями ритма, гипертоническими кризами, другими жизнеугрожающими состояниями, мы организовали приём врача-специалиста по ХСН для стабильных пациентов с выраженной и тяжёлой сердечной недостаточностью в консультативно-диагностическом отделении (КДО) городской больницы и долгосрочное сопровождение пациентов с помощью телефонной связи.

Например, теперь пациенту, который выписывается из кардиологического отделения с диагнозом ХСН III-IV ФК предлагается участие в этом проекте, он подписывает информированное согласие, получает подробные рекомендации по диете, физической активности – какие нагрузки можно и нужно выполнять, лекарственные препараты с доказанной эффективностью – дозы, кратность приёма, график титрования(подбора дозы), контрольные взвешивания, анализы и исследования, если понадобится – всё это обязательно к исполнению пациентом. Плюс к этому ему будет звонить специально подготовленная медсестра, спрашивать об изменении самочувствия, веса, напоминать о необходимости приема лекарств. Все ответы записываются и передаются врачу-специалисту. При малейших признаках ухудшения состояния пациент приглашается на приём в КДО (консультативно-диагностическое отделение горбольницы) для коррекции лечения, при необходимости направляется планово в стационар. В экстренной ситуации (например, резкая одышка\отёк легких) больной вызывает «скорую помощь», конечно, решение принимается у постели больного – госпитализировать после оказания помощи или записаться на приём к врачу-специалисту по сердечной недостаточности. Также на приём в КДО направляют врачи-терапевты поликлиник. Запись на приём будет осуществляться по телефону регистратуры КДО по направлению врача с результатами исследований – ЭКГ, рентгенограмма грудной полости, анализы, (в очереди стоять не понадобится) нужно лишь иметь на руках информированное согласие на участие в программе (оно есть в поликлиниках), которое нужно внимательно прочитать, чтобы задать вопросы при необходимости и быть готовым подписать (там указаны структура службы сопровождения, телефоны, помочь мы можем только с вашего согласия и только тем, кто сам хочет воспользоваться достижениями современной кардиологии. Само собой, просим родных тяжёлых и интеллектуально сниженных больных принять правильное осознанное решение, помогать и сотрудничать с врачами.

Кроме сопровождения мы предлагаем нашим пациентам специальные образовательные программы – занятия школы сердечной достаточности. Они проводятся уже 5 лет в Пскове. Кроме этого, мы проводим занятия для пациентов кардиологического отделения и их родственников, или лиц, осуществляющих уход. Темы занятий: хроническая сердечная недостаточность – что это такое, как лечить, почему нужно выполнять рекомендации врачей, соблюдать диету, что делать в разных случаях, как дозировать физическую нагрузку, для чего нужны те или иные лекарства? Что такое артериальная гипертензия, как лечить, что можно, что недопустимо? Все те вопросы, которые нужно решить для того, чтобы спасти жизни, сохранить хорошее качество жизни. В 2018 году проведено 19 занятий, в 2019 году – уже 5. Я отвечаю на все вопросы. Мы делаем ставку на сотрудничество пациентов и врачей, на получение знаний. Очень хорошо, что на телевидении и радио, в печати, в интернете появилось и работает много программ образования пациентов, мы тоже будем стараться помогать пациентам и коллегам – врачам и фельдшерам поликлиник внедрять достижения современной доказательной медицины по мере сил. Расписание и время проведения занятий будет доступно для всех желающих. Конечно, мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с самими пациентами, их родственниками или лицами, осуществляющими уход, поликлиниками города, это дополнение к уже имеющимся службам. Мы обеспечиваем подробными распечатанными памятками, брошюрами, дневниками.

Кроме того, обращаем внимание всех участников программы, что наш Центр ХСН работает только бесплатно, не занимается торговлей, рекламой товаров, платными услугами.