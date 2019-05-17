В Пскове пройдет вечер в духе Светского салона Серебряного века

Чем занять себя пятничным вечером, если визиты в кафе и рестораны - наскучили, кино не всегда радует удачными картинами, а провести вечер не за зря уж очень хочется?
На афишах и в социальных сетях промелькнула интересная информация - в Пскове пройдет первый светский вечер по мотивам салонов Петербурга конца XIX - начала XX веков. Такое событие уж точно украсит пятницу и станет увлекательным действом для публики, желающей красиво и интеллигентно провести досуг.
Интересно? Тогда продолжим...
Вечер пройдет в гостях у мадам Покровской и обещает быть интересным.
В бархатном свете пятничного вечера в кулуарных беседах вы познакомитесь с творениями известных поэтов и музыкантов Серебряного века, окунетесь в атмосферу встреч, где с легкостью обсуждали как политические новости, так и новые творения поэтов и литераторов, играли в шарады, пили чай и даже влюблялись.
Вы познакомитесь с поэзией и музыкой Серебряного века, а чашка ароматного чая и утонченные угощения от хозяйки вечера создадут прекрасное послевкусие.
Стоит вернуться на сотню лет назад и стать теми самыми господами, которые каждую пятницу спешили в салон, чтобы провести вечер в увлекательных беседах, играх и забавах, подискутировать и культурно провести время.
Кстати, это будет Первый светский вечер, и он готовит множество сюрпризов.
Итак, 7 июня ресторан «Покровский» ждет вас на интерактивный вечер «Салон «Серебряная пятница».
Вечер начнется с аперитива, а после будет предложен чай и угощения в стиле «Five o'clock». 18+
P.S. не забудьте о светском дресс-коде. Подсказку вы получите в специальном письме при покупке билета.