Общество

Празднование Дня России состоится в Родине

20 мая состоялось расширенное совещание администрации Псковского района.

На совещание были вынесены и обсуждены несколько общественно значимых вопросов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Об организации вывоза ТКО с территории Псковского района, проблемах и перспективах их решения сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ администрации Псковской области Сергей Грахов. Данная тема уже неоднократно обсуждалась на различных совещаниях, но, по мнению руководителя комитета, прогресс в налаживании данной работы имеется неплохой и ситуация со сбором и утилизацией мусора в Псковской области в целом значительно лучше, чем в других регионах.

Темой второго выступления было безопасное содержание и использование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в обслуживаемых жилых домах. Заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров и главный инженер организации Ирина Смирнова сообщили всем присутствующим свое видение на проблему обслуживания домашних газовых приборов, заключения договоров с населением на эти работы и необходимость повышения ответственности граждан за свою и общественную безопасность при использовании природного газа.

Затем, с сообщением о национальных проектах в сфере образования выступил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. Помимо общей информации, касающейся нацпроектов, в его выступлении прозвучали некоторые статистические данные, относящиеся к работникам образования Псковского района. В целом, по словам выступающего, наш район является лидером в регионе по реализации плана мероприятий (дорожной карты) поэтапного повышения заработной платы работникам образования и в целом эти показатели соответствуют плановым цифрам.

Начальник отдела надзорной деятельности по Псковскому и Гдовскому районам ГУ МЧС России по Псковской области Антон Захаревский доложил участникам совещания об организации работы по предупреждению лесных пожаров на территории Псковского района. По словам докладчика, противопожарная обстановка в районе удовлетворительная, однако, в 2019 году на территории Псковской области зафиксировано 134 лесных пожара, и 9 из них - на территории района.

С отчетом об итогах работы Псковского райпо в 2018 году выступила председатель Совета райпо Татьяна Ушенина. Акцент в ее докладе был сделан на проблемах непростой конкуренции с большими торговыми сетями, активно приходящими уже в сельские населенные пункты. Однако, организация работает, развивается и строит планы на будущее. И, как подтверждение тому, после выступления докладчика главы сельских поселений лично поблагодарили работников сельской торговли за хорошую работу в своих населенных пунктах.

В заключение расширенного совещания, глава Псковского района Наталья Федорова поблагодарила гостей за плодотворную работу и пригласила всех на праздничные мероприятия, посвященные Дню России, которые в текущем году будут проводиться в Родине.