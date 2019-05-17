Общество

«Единая Россия» разместит на «Карте доступности» данные о кинотеатрах, оборудованных для людей с ОВЗ

Активисты партийного проекта «Единая страна – доступная среда» разместят на специально созданном портале для маломобильных групп населения «Карта доступности» (kartadostupnosti.ru) информацию о кинозалах, оборудованных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Данные о них будут получены по итогам мониторинга, который пройдет в июне, сообщил координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

«В рамках партпроекта в течение июня мы проведем всероссийский общественно-партийный мониторинг доступности кинотеатров для людей с инвалидностью. Полученная информация будет размещена на нашем портале для маломобильных групп населения «Карта доступности» (kartadostupnosti.ru), который охватывает все регионы страны и является онлайн-гидом для людей с ОВЗ. В настоящее время в России насчитывается более 1900 кинотеатров, поэтому данная информация будет полезна для тех, кто хочет проверить, насколько оборудован тот или иной кинотеатр для людей с инвалидностью», - сказал он.

По словам Терентьева, активисты партпроекта, в первую очередь, проверят, насколько людям с ОВЗ удобно добираться от остановки общественного транспорта до входа в здание, имеются ли парковочные места для тех, кто прибыл на личном автотранспорте. В кинотеатре они оценят, доступна ли билетная касса, есть ли возможность человеку с ослабленным слухом получить информацию о фильмах. «Также предстоит проверить наличие тифлокомментирования и скрытого сурдоперевода. Пути эвакуации в зале должны быть информационно обозначены, чтобы в случае чрезвычайной ситуации человек с инвалидностью мог спастись», - отметил он.

Парламентарий напомнил, что в прошлом году в целях создания необходимых условий для полного и эффективного вовлечения инвалидов в общественную жизнь был принят приказ Минкульта России от 27 июня 2018 года №1017, которым утверждены правила обеспечения доступности кинозалов для инвалидов. Согласно документу, в кинотеатрах необходимо создать все условия для самостоятельного передвижения инвалидов по кинотеатру, в том числе, установить поручни, пандусы, раздвижные двери, создать и поддерживать достаточную для проезда колясок ширину дверных проемов, предусмотреть тактильные мнемосхемы плана помещений кинотеатра. Не менее чем 3% от количества зрительских мест в одном из кинозалов должны быть оборудованы специальными устройствами, позволяющими демонстрировать фильмы с тифлокомментарием.

«Полученные данные обо всех выявленных нарушениях будут обобщены и направлены в министерство культуры для принятия соответствующих мер реагирования», – резюмировал Терентьев.

Основные цели партпроекта «Единая страна – доступная среда» – организация постоянного мониторинга реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на федеральном и региональном уровнях; содействие совершенствованию российского законодательства в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов; содействие расширению возможностей участия общественных объединений инвалидов в предоставлении социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью и ограничениями по здоровью; содействие раскрытию потенциала и освещению вклада инвалидов в социально-экономическую жизнь страны.