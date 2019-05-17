Общество

Верховный суд РФ защитил клиента банка от незаконных поборов

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ недавно пересмотрела итоги одного очень интересного спора клиента крупного банка с финансовым учреждением, пишет «Российская газета».

Гражданин возмутился тем, что банк подписал с ним договор с одними условиями, а потом, за спиной у него, эти условия тихо поправил в свою пользу. Местный суд решил, что банк имел право так поступать. Клиент дошел до Верховного суда РФ, который дело изучил и заявил, что гражданин возмущался справедливо и закон на его стороне.

Подобные ситуации, судя по судебной статистике, совсем не редкое явление. Поэтому разъяснения Верховным судом РФ положений закона, которые действуют в подобной ситуации, могут оказаться полезными многим гражданам.

Эта история началась в Волгограде. Там в районный суд пришел гражданин с иском к крупному банку. Требования в иске были такие - взыскать с банка солидную сумму, которую, по мнению истца, банк взял у него незаконно. А еще взыскать штраф и компенсировать ему моральный вред.

В суде клиент рассказал свою грустную историю. Он поверил рекламе банка и открыл в нем специальный счет с красивым названием – «Мой доход». Он предназначался для безналичных расчетов. Буквально спустя несколько месяцев на этот счет пришли деньги с трех разных счетов.

Общая сумма - 1 миллион 200 тысяч рублей. С них банк тут же удержал 120 тысяч рублей комиссии. Это сильно удивило гражданина, так как в договоре с банком было написано, что комиссии никакой не берется. Письмо в банк клиента с просьбой возвратить ему незаконно списанные деньги финансовая организация проигнорировала.

В суде гражданин рассказал, что, по его мнению, удержание комиссии является незаконным, так как эта комиссия применена по тарифам, которые начали действовать уже после того, как он подписал свой договор с банком. А его об изменении тарифа никто в известность ставить не счел нужным. Решением райсуда требования истца были удовлетворены. Суд обязал банк вернуть клиенту удержанные с него 120 тысяч рублей, плюс шесть тысяч рублей за пользование чужими деньгами, моральный ущерб суд сократил до двух тысяч рублей и присудил штраф в 60 тысяч рублей за нежелание финансистов добровольно исполнять просьбу клиента.

Обиженный банк опротестовал такое решение в судебной коллегии Волгоградского областного суда. Там к банкирам отнеслись с уважением - решение отменили и в иске гражданину отказали целиком. Пришлось ему обращаться в Верховный суд РФ. Там спор изучили и сказали, что «жалоба подлежит удовлетворению».

Вот как выглядит спор в разъяснениях Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Из материалов дела видно, что гражданин заключил так называемый «договор банковского счета физического лица». Через несколько месяцев тремя переводами на этот счет пришли деньги. Общая сумма - миллион двести тысяч рублей. С нее банк тут же удержал комиссию - 120 тысяч рублей. Клиент написал письмо в банк с просьбой вернуть ему эти деньги. Как записано в деле, «требование ответчиком исполнено не было». Дзержинский райсуд установил, что, когда человек подписывал договор с банком, его ознакомили с условиями договора, которые красовались на сайте банка. Важный нюанс - на момент заключения договора операции по банковскому продукту под названием «Мой доход» не были платными. Именно с такими услугами и тарифами был ознакомлен новый клиент банка.

Из материалов дела видно, что банк по «Моему доходу» тарифы поменял. Стало так: при безналичном зачислении денег на сумму больше 600 тысяч рублей берется комиссия - проценты от суммы. Вот на основании этих изменений со счета гражданина и списали деньги.

Верховный суд подчеркнул - списание комиссии было произведено ответчиком без согласия и распоряжения владельца счета.

Суд первой инстанции сказал, что банк в одностороннем порядке изменил условия заключенного с истцом договора, не известив об этом клиента, «что привело к возникновению у него убытков в виде незаконно удержанной комиссии». По мнению областного суда, банк имел право брать комиссию . По словам областных судей, клиент банка вообще «пытался уклониться от соблюдения процедур обязательного контроля». То есть должен был объяснять, откуда пришли деньги и какие. Он этого не сделал, а возмутился комиссией. Судьи имели в виду закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...». В областном решении сказано, что «при выявлении обстоятельств, дающих основания полагать, что осуществление платежей несет репутационный риск для банка». С такими выводами и не согласился Верховный суд РФ.

Он начал разъяснения с Гражданского кодекса РФ. В нем есть статья 851-я, в которой говорится, что клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с деньгами на его счете. Затем Верховный суд перешел к закону «О банках и банковской деятельности». Там сказано, что отношения между банками и их клиентами «осуществляются на основе договоров». В договоре должны быть указаны процентные ставки, стоимость банковских услуг . Статья 29 «банковского» закона прямо предусматривает, что комиссионное вознаграждение по операциям устанавливается кредитной организацией по соглашению с клиентом. Про такие договоры есть специальная статья в Гражданском кодексе. Ее номер 310. В этой статье сказано, что одностороннее изменение условий обязательства не допускается.

Верховный суд РФ делает вывод: закон не содержит запрета банкам изменять условия обслуживания и устанавливать «иные размеры» комиссий. Но совсем другая ситуация, если речь идет о случаях с клиентами - физическими лицами. Тут до оказания услуги должно быть достигнуто соглашение о возможности изменения договора банковского обслуживания в форме, «которая позволяет однозначно установить согласие потребителя на обслуживание на этих условиях и добровольный выбор им объема оказанных услуг».

В нашем случае на момент заключения договора с гражданином операции по зачислению денег в безналичном порядке по «Моему доходу» не были платными. При таких условиях, подчеркнул Верховный суд, его областным коллегам надо было руководствоваться теми условиями обслуживания счета, которые были установлены и заключены гражданином в его договоре и содержались в правилах банка, которые существовали на момент заключения этого договора. Отреагировал суд и на упомянутый облсудом закон об отмывании денег. Верховный суд сказал, что областные судьи не учли - в этом законе нет нормы, позволяющей кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение.

Верховный суд отменил решение апелляции и велел ей пересмотреть дело еще раз с учетом его разъяснений.