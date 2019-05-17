Общество

В Пскове проходит международный турнир по интеллектуальным играм «Золотая звезда»

В течение недели курсанты и студенты из России и Белоруссии соревнуются в интеллектуальных играх международного турнира «Золотая звезда», который проходит в Псковском филиале Академии ФСИН России в рамках фестиваля «Псковское вече».

Как сообщили сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, турнир включает в себя брейн-ринг, а также игры «Что? Где? Когда?» и «Ворошиловский стрелок». В интеллектуальных состязаниях принимают участие 12 команд.

По итогам брейн-ринга первое место заняла команда «Лед тронулся» из Санкт-Петербургского университета МВД России, второе место - «Химическая коррозия», представляющая Псковский государственный университет, третье место завоевала команда «Юристы в законе» Академии МВД Республики Беларусь.

Сегодня командам предстоит принять участие в интеллектуально-развлекательной игре «Ворошиловский стрелок», а 24 мая сыграть в «Что? Где? Когда?». В этот же день, на торжественном закрытии XII Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече», будет назван победитель турнира «Золотая звезда».