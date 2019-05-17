Общество

Упрощен порядок установления инвалидности - Минтруд

Инвалидам не придется везти в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) множество справок и лично подавать заявление об установлении инвалидности - теперь медики и МСЭ сами будут обмениваться документами, разъясняют в министерстве труда и соцзащиты РФ.

Изменения вступили в силу с подписанием 16 мая постановления правительства России о поправках в «Правила признания лица инвалидом», уточняют в пресс-службе Минтруда во вторник. Ведомство разъясняет, как будет действовать новый порядок.

Как пишет «Интерфакс», раньше гражданин лично подавал заявление в МСЭ в письменной форме, вез туда направление из медицинской организации и документы, подтверждающие его состояние здоровья. Сейчас порядок упрощается: медицинская организация сама будет направлять в МСЭ все необходимые документы, в том числе направление гражданина на освидетельствование (с его письменного согласия).

«Такие меры позволят сократить сроки установления инвалидности, поскольку для начала освидетельствования не нужно будет ждать обращения гражданина в бюро МСЭ для подачи им заявления, и бюро МСЭ без участия гражданина сможет оперативно получить у медицинской организации дополнительные сведения о состоянии здоровья гражданина», - сказал глава Минтруда Максим Топилин, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Тем не менее, для инвалидов сохраняется право обратиться в МСЭ самостоятельно - если нужно уточнить характеристики технических средств реабилитации (сюда входят, например, инвалидные коляски) или получить копии документов.

Кроме того, копии протокола освидетельствования в МСЭ и акта экспертизы инвалиды смогут с 1 октября этого года получить дистанционно в электронном виде через Единый портал госуслуг. Там же можно будет обжаловать решения МСЭ.