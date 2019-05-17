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Общество

УМВД: В регионе участились кражи велосипедов, мопедов и скутеров

21.05.2019 11:05|ПсковКомментариев: 0

С приходом весенне-летнего сезона в регионе участились случаи краж велосипедов, мопедов, скутеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Источник: pixabay.com

«Как показывает практика, нечистые на руку лица пользуются, прежде всего, небрежностью и халатностью их владельцев. Чаще всего, велосипеды похищают из подъездов жилых домов, а также с придомовых территорий и от магазинов», - отметили в управлении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что, с учетом складывающейся ситуации, владельцам двухколесных транспортных средств следует учитывать следующее.

Подъезды многоквартирных домов - не спасают ни закрытые двери на площадку, ни бдительные соседи, ни даже видеокамеры.

Стоянки торгово-развлекательных центров: то, что большое количество людей отпугнет воришку, – еще одно распространенное заблуждение. На практике скопление народа играет угонщику только на руку, так как в толпе обычно мало кто обращает внимание на задержавшегося у велопарковки человека.

Рынки и остановки общественного транспорта - такие места, как правило, даже не оборудованы качественными парковками. Велосипедисты рассказывают о случаях, когда вору удавалось просто сломать тонкий заборчик и увезти велосипед вместе с замком.

Паркинги, где велосипед занимает место без каких-либо мер его фиксации - их стоит рассматривать лишь как место временной остановки.

Чтобы обезопасить себя от кражи, важно понимать одно: риск угона есть всегда.

Сотрудники полиции советуют:

- храните все документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда, включая подтверждающий покупку чек. Помните, что, покупая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого «коня»;

- если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы, в месте соединения педалей.). Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда – «неродные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае совершения кражи эти меры значительно помогут в поиске.

Что делать, чтобы снизить риск кражи:

- единственный гарантированный способ защиты от кражи - не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути злоумышленника;

- если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивайте его противоугонным тросом. Даже в том случае, если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин.

- если возможно, ставьте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания. К примеру, сидите в кафе. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.

- не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям;

- желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

- пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобным конструкциям, убедитесь в их надежности и устойчивости;

- приковывайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса - за оба колеса и раму;

- не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда - велокомпьютер, освещение, насос, флягу;

Самым распространенным типом велозамка является тросовый, отметили в ведомстве. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро «перекусываются» маленькими кусачками, а то и вообще могут быть разорваны просто руками. Приемлемая толщина велозамка - от 12 мм и более, т.е. примерно толщиной с палец. Но не стоит обольщаться, эти замки также можно перекусить кусачками небольшого размера. Правда, придется повозиться значительно дольше. Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок, при своем кажущемся удобстве, весьма ненадежен, так как обычно содержит комбинацию из 4 - 5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

В управлении добавили, что гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа «U-lock». Вскрыть такой замок можно разве что с помощью «болгарки» или огромных арматурных ножниц. Однако, стойкость его против отмычки находится наравне с обычными замками.

«Модернизируйте велосипед, сделав его узнаваемым! Нестандартного цвета рама, видоизмененные запчасти, необычная атрибутика и прочие характерные приметы привлекают много внимания - а оно может стать для вело-вора серьезной помехой при попытке продать краденое или просто покататься по городу. И даже если кража все-таки будет совершена - шансы найти такой легко узнаваемый велосипед намного выше», - сообщили в ведомстве.

Если транспортное средство украли, сотрудники УМВД рекомендуют делать следующее:

- Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в полицию по телефону «02»;

- Запомните или запишите время кражи;

- Постарайтесь найти свидетелей, запишите номера их телефонов и адреса проживания;

- При обращении в полицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно иметь документы на велосипед, его фотографии или детальное описание. Указывая стоимость велосипеда, учитывайте все апгрейды и изменения;

- Разместите информацию о пропавшем велосипеде в Интернете на специализированных форумах;

- Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам. Возможно, ваш велосипед попадется на глаза в городе кому-нибудь из них;

- Если же вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно у нового хозяина, сразу проинформируйте об этом полицию.

Теги: #кража #Угон #умвд россии по псковской области #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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