Общество

Мастер-класс по ораторскому мастерству прошел в Пскове

20 мая режиссер и художественный руководитель студенческого театра «Ахтеатр» Татьяна Комиссаровская провела занятие по ораторскому мастерству, которым была открыта неделя мастер-классов «Поделись своим умением». Отработать навыки сценической речи пришли 20 молодых псковичей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

Татьяна Комиссаровская вместе с участниками мастер-класса отработала различные театральные приемы. В частности, ребята узнали про постановку правильного дыхания и раскрепощение мышц лица.

Далее они были приглашены на закрытый предпремьерный показ спектакля «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя. После спектакля участники мастер-класса в неформальной обстановке смогут обсудить спектакль и задать вопросы актерам и руководителю театра.