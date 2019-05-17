Общество

В Псковской области более 250 семей обратились в ПФР за ежемесячной выплатой из средств маткапитала

В Псковской области органы ПФР продолжают принимать заявления на установление ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском отделении ПФР, только за этот год в территориальные органы ПФР Псковской области было подано 253 заявления на установление выплаты, из которых 218 семьям уже поступили средства из материнского капитала на общую сумму более 10,3 млн рублей.

Напомним, новое направление распространяется на семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье), в которых второй ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Она осуществляется до достижения ребенком 1,5 лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Кроме этого, такую выплату при необходимости можно приостановить.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества. Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года.

Для псковских семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2019 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2018 года – 10635 рублей.

Подать заявление на установление ежемесячных выплат можно в клиентские службы ПФР или МФЦ.