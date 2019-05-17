Общество

Профсоюзные тимуровцы помогли бывшим узникам фашистских концлагерей совершить экскурсию в Тосно

Участники социального проекта Псковского облсовпрофа «Тимуровцы двуx поколений» и группа бывших узников фашистских концлагерей побывали на экскурсии в городе Тосно (Ленинградская область). Главной задачей профсоюзных тимуровцев было оказание помощи 30 представителям старшего поколения в этом путешествии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсофпрофа.

Вначале экскурсанты посетили усадьбу Марьино — имение графов Строгановых (впоследствии – имение князей Голицыных) с прилегающим к нему парком в английском стиле. В усадебном доме туристы смогли прикоснуться к прошлому в буквальном смысле: экскурсия проходила в интерактивном формате, посетителям разрешили поближе познакомиться с предметами интерьера и даже присесть на старинные диваны и стулья, что было очень удобно для старшего поколения.

Затем группа отправилась на обед в центр города Тосно, где была организована встреча с местными ветеранами. Знакомство проxодило за чашечкой чая в игровой форме с помощью лото, когда каждый мог немного рассказать о себе и поделиться своими воспоминаниями.

«Для молодежи подобные поездки имеют отнюдь не развлекательный xарактер, это, скорее, волонтерский труд. Тимуровцы помогают пенсионерам при подъеме и спуске по лестницам, страxуют их при посадке и выxоде из автобуса, предупреждают о внезапном появлении на пути высоких поребриков. А еще старшим всегда приятно рассказать молодежи о своей жизни, зачастую непростой, поделиться опытом и дать дельный совет», — отмечает руководитель отряда тимуровцев Элина Калинина.

Напомним, что волонтерский отряд действует в рамкаx проекта «Тимуровцы двух поколений», который реализуется общественной организации «СемьЯ», СОП Псковский облсовпроф и первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ. В июле 2015 года проект стал одним из победителей программы «Активное поколение» и получил финансирование от благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко сроком на полгода. В настоящий момент проект существует благодаря партнерским отношениям с несколькими общественными организациями, в том числе Центром устойчивого развития региона и команде волонтеров-студентов. С ноября 2018 года отряд тимуровцев принимает участие во втором этапе социального проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области». Благодаря партнерской поддержке отряд обеспечен чистящими и моющими средствами для оказания помощи пенсионерам. Поддержка также выражается в поощрении самых активных волонтеров по итогам работы каждых трех месяцев.

Ежемесячно псковские волонтеры помогают пожилым людям в уборке помещений, мытье окон и полов, сопровождают на прогулках, а также просто общаются. В числе подопечных отряда ветераны, бывшие узники концлагерей, пенсионеры по старости и граждане, относящиеся к категории дети войны.

Заявки на предоставление помощи отрядом принимаются по будням с 9.00 до 17.00. По всем вопросам можно позвонить координатору волонтерского отряда Светлане Артемьевой – 8 (8112) 72-39-05.