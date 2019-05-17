Общество

Велосипедистов приглашают на двухдневную прогулку по Изборско-Мальской долине

Велопрогулка по Изборско-Мальской долине состоится 25-26 мая. Суммарно за два дня участники прогулки преодолеют расстояние в 60 км.

Как рассказал Псковской Ленте Новостей организатор прогулки Владимир Сухоруков, остановки на маршруте происходят по просьбе самих участников. Участие в прогулке бесплатное, однако любой желающий дополнительно может приобрести памятные сувениры.

Целью прогулки является не только поддержание здоровья и занятия спортом, по мнению организатора, главной задачей является знакомство с красотами Псковской области и поиск единомышленников.