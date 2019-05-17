Общество

Гуманитарный лицей Пскова участвует в программе «Интеррег. Регион Балтийского моря»

Мастер-класс на тему «Псков для детей: трансформация улицы Ленина» состоялся сегодня для учащихся Псковского гуманитарного лицея, по программе «Интеррег. Регион Балтийского моря». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Пскова. Мероприятие прошло в рамках участия Пскова в проекте «Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным системам» программы «Интеррег. Регион Балтийского моря». В ходе обсуждения ребята делились своим видением того, что нужно сделать, чтобы улица, на которой расположено их учебное заведение, стала еще более уютной и безопасной.

О проекте школьникам рассказала руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации Пскова, координатор проекта «Мультимодальные города» Кристина Кобызь. Она напомнила, что цель этого проекта - разработка и внедрение стратегических подходов и комплексных решений для безопасной и эффективной работы городской транспортной системы Пскова, включая развитие велосипедного вида и других немоторизованных видов передвижений, используя лучшие европейские и российские инструменты и практики.

Проект стартовал в ноябре 2017 года и завершится в ноябре 2020 года. Комплекс решений, выработанных в рамках проекта, впервые предполагается применить во время празднования 39-х Международных Ганзейских Дней в Пскове в 2019 году. В рамках проекта планируется оценить транспортный спрос в исторических границах Пскова - Окольного города.

Работа по проекту реализуется в рамках партнерства 17 участников из 8 европейских стран: Германии, Польши, Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и России. С российской стороны в его реализации участвуют администрация Пскова и МЦСЭИ «Леонтьевский центр».