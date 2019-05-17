Общество

В Калининграде проходит заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму под председательством Виктора Остренко

Под председательством вице-спикера Виктора Остренко в Калининграде проходит заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, в самом западном городе России собрались законодатели из Мурманской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Ленинградской областей, Республика Коми и Санкт-Петербурга. К участию в заседании парламентского комитета приглашены руководители региональных органов исполнительной власти в сфере культуры и представители туристической индустрии Северо-Запада.

Открывая заседание, Виктор Остренко поблагодарил коллег из Калининградской областной Думы за прием и высказал от имени членов комитета слова восхищения регионом. «Калининградская область нас приятно удивила. Ее особое местоположение приносит плоды – то, что мы всегда воспринимали как ограничения, вы эффективно используете в качестве конкурентной выгоды. Пример вашего развития показывает, как многие субъекты Российской Федерации могли бы развиваться в достаточно тяжелых экономических условиях, продиктованных внешними, объективными, а порой субъективными факторами», - отметил Виктор Остренко.

Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева, приветствуя гостей, согласилась, что лицо столицы субъекта заметно преобразилось в ходе подготовки к чемпионату мира – появились новые транспортные развязки, скверы, отели, были капитально отремонтированы многие дома, построен стадион. Желая коллегам-депутатам успешной работы, Марина Оргеева отметила, что Парламентская Ассоциация позволяет привлечь внимание к проблемам субъектов даже в тех случаях, когда ситуация касается лишь одного субъекта. «Все наши инициативы, уже ставшие законами, проходили обсуждение через ПАСЗР, и мы точно уверены, что наш голос здесь всегда будет услышан», - отметила председатель Калининградской областной Думы.

Виктор Остренко акцентировал, что вот уже второе заседание проходит при участии представителей туристической индустрии и предусматривает формат дискуссии, который позволяет и законодателям, и тем, чью деятельность регулируют законы, вместе формулировать задачи на перспективу. «Сегодня мы поговорим и о визах, и об электронной очереди на пунктах перехода, о фингарантиях, подробно остановимся на обсуждении такого важного вопроса, как нацпроект «Культура», - отметил депутат.

Повестка заседания парламентского комитета состоит из семи вопросов. Законодателям будет представлен доклад министра культуры и туризма Калининградской области о реализации государственной культурной политики. В контексте региональной практики реализации национальных проектов в сфере культуры парламентарии обсудят создание модельной библиотеки.

Депутаты рассмотрят обращение в федеральное правительство о внедрении системы резервирования времени пересечения государственной границы РФ при подъезде к многосторонним автомобильным пунктам пропуска, а также три законодательные инициативы, связанные с изменениями в федеральный закон «Об основах туристской деятельности», в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» в части создания условий для организации обслуживания населения органами местного самоуправления в сфере культуры, а также изменения в Земельный и Градостроительный кодекс РФ.

Кроме того, в рамках заседания состоится дискуссия с участием экспертов о сдерживающих факторах развития иностранного въездного туризма на Северо-Западе России.

Напомним, что координирующим органом деятельности постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму с 2012 года является Псковское областное Собрание депутатов.