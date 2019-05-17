Общество

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха

Управление Роспотребнадзора по Псковской области уведомляет о проведении с 20 мая по 3 июня (кроме субботы и воскресенья) тематической горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха. Об этом сообщается на сайте псковского Роспотребнадзора.

Для консультаций по заявленной теме можно будет обратиться в период проведения горячей линии с 9.00 часов до 18.00 часов по следующим телефонам:

- в Пскове: по детским товарам 8(8112)62-24-77, 8(8112)62-25-03, 8(8112)62-16-63; по детскому отдыху 8(8112)72-18-02

- в Великих Луках: по детским товарам 8(81153) 7-70-96, 8(81153) 3-72-01; по детскому отдыху 8(81153) 7-62-42

- Невель и Опочка: по детским товарам 8(81151) 2-54-02, 8(81151) 2-60-50, 8(81138) 2-24-23; по детскому отдыху 8(81151) 2-60-50, 8(81146) 2-13-67

- Остров: по детским товарам 8(81152) 3-19-27; по детскому отдыху 8(81152) 3-20-07

Телефон Единого Консультационного Центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43 (работает в круглосуточном режиме и принимает одновременно до 100 звонков).