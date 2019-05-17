Общество

Галина Неваленная проверила состояние детской площадки на улице Волкова

Мониторинг состояния детских площадок стартовал в Пскове 21 мая. Он организован в рамках партийного проекта «Народный контроль». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Сегодня совместно с активистами партии на улицу Волкова, 2 выехала участник предварительного голосования «Единой России» по довыборам в городскую Думу Галина Неваленная. Она осмотрела расположенную по этому адресу детскую площадку и пообщалась с молодыми мамами. В разговоре псковички отметили, что для детей здесь создана максимально комфортная зона отдыха, и предложили в ближайшем будущем организовать спортивную площадку для подростков.

«Я увидела яркую, удобную и соответствующую всем нормам детскую площадку. При этом рядом находится полуразрушенное здание, которое нужно демонтировать, а на его месте можно оборудовать спортивную площадку, создав условия для активного отдыха псковичей разного возраста. Работу по развитию дворовой территории, безусловно, нужно продолжать с учетом мнения жителей», - сказала Галина Неваленная.

Кроме того, 21 мая две спортивные площадки осмотрел руководитель фракции «Единой России» в ПГД Денис Иванов – она побывал на Октябрьском проспекте, 44 и улице Инженерной, 76. «Там уютные и хорошие площадки, - оценил он качество выполненных работ. - Ту, что на Инженерной, нам удалось отстоять, ведь автолюбители хотели задействовать это место под парковку». Денис Иванов добавил, что в 2019 году также будут обновлены детские площадки на улицах Металлистов, 3, 7 и Новоселов, 5 и 5А.