Общество

Сотрудники требуются в новые детские сады Псковского района

20 мая состоялась рабочая поездка по строящимся детским садам с главой Псковского района Натальей Федоровой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.



В рамках реализации национального проекта «Демография» в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на территории Псковского района осуществляется строительство и планируется открытие в 2019-2020 годах 4 новых дошкольных образовательных учреждений, расположенных по адресам: Борисовичи, ул. Пражская, д.8/12 на 60 мест; Родина, ул. Никольская, д.6 на 120 мест; Портянниково, Александровский проспект, д.4 на 120 мест; д. Неелово на 270 мест.



Итого проектная мощность новых детских садов позволит дополнительно обеспечить местами 690 детей дошкольного возраста. Новые дошкольные учреждения будут полностью оборудованы в соответствии с современными требованиями, отвечать требованиям соблюдения безопасности людей. В связи со строительством остро стоит вопрос обеспечения кадрами новых дошкольных образовательных учреждений. Активно ведется набор сотрудников, претенденты на устройство на работу могут обращаться в управление образования администрации Псковского района.