Общество

В Пскове повторно объявлен конкурс на замещение должности главного архитектора города

В Пскове повторно объявлен конкурс на замещение вакантной должности заместителя начальника управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова - главного архитектора города.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Пскова за подписью и.п. главы администрации города Александра Коновалова. Документом также утверждены условия проведения конкурса и состав конкурсной комиссии, которая займется его организацией и проведением.

Напомним, что администрация уже объявляла конкурс на замещение данной вакантной должности в начале апреля, однако он был признан несостоявшимся ввиду того, что на него никто не заявился.

В настоящее время и.о. начальника УГД - главным архитектором Пскова является Андрей Изюмов. Предполагается, что после подведения итогов конкурса он продолжит работу в статусе исполняющего обязанности начальника управления, а функции главного архитектора будут возложены на его заместителя.