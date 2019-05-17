Общество

Творческие коллективы из Палкино стали лауреатами международного фестиваля «Берега Надежды»

Два коллектива Палкинской детской школы искусств - ансамбль «Веселые ложкари» и хореографический ансамбль «Родники» - вошли в число призеров отборочного тура 104-го международного фестиваля-конкурса детских, юношеских и профессиональных творческих коллективов проекта «Берега Надежды», который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ансамбль «Родники» под руководством Светланы Ковалевой в номинации «хореография» представил узбекский танец и решением жюри получил звание дипломанта конкурса 1-й степени.

Ансамбль «Веселые ложкари» под руководством Ольги Костылевой выступил в номинации «инструментальное исполнительство» с произведением В. А. Моцарта «Турецкое рондо» и русской кадрилью. Своим исполнением коллектив завоевал звание лауреата 1-й степени и приглашен для участия в финальной «Гранд-Премии 2018-2019 годов» проекта «Берега Надежды» в Анапе.

Кроме того, от радио «Голоса Планеты» и продюсерского центра Ольги Алмазовой и Михаила Барского ансамбль «Веселые ложкари» получил сертификат на участие в концерте Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил в Москве.