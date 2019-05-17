Общество

Жителям Псковского района предлагают выбрать названия для новых детских садов

Жителям Псковского района предлагают принять участие в выборе названий для новых детских садов, расположенных по адресу: Псковский район, деревня Портянниково, Александровский проезд, дом 4, в жилом комплексе «Околица» и деревня Родина, ул. Никольская, д. 6. А также выбрать названия для групп, которых в каждом садике будет по 6. Об этом сообщает заместитель главы Псковского района Владимир Кузь на своей странице в Инстаграм.



«Нужно выбрать яркое, лаконичное и современное слово или словосочетание, как и сами детские сады, которое будет понятно и близко детям. Это могут быть сказочные названия, названия-имена, животные, насекомые, деревья, цветы или названия, связанные с детством. Вы можете оставлять ваши предложения в комментариях под данным постом», - сообщает Владимир Кузь.