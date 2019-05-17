Общество

В Пскове собираются повысить цены за услуги муниципальных бань

В Пскове собираются повысить цены за услуги муниципальных бань, находящихся в ведении МП «Банно-прачечный комбинат». Соответствующий проект решения Псковской городской Думы опубликован на сайте администрации Пскова.

Напомним, данное муниципальное мероприятие обслуживает бани №1 на улице Советской, бани №3 на улице Боровой (микрорайон Псковкирпич) и бани №5 на улице Конной. На данный момент помывка граждан, не относящихся к льготным категориям, в общем отделении в рабочие дни стоит 160 рублей, в выходные - 210.

В случае утверждения новых тарифов помывка в будни будет стоить 180 рублей, а в выходные - 240.

Добавим, что эти тарифы не будут касаться льготных категорий граждан, проживающих в городе Пскове в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовых водонагревателей, согласно списку Главного государственного управления социального развития Псковской области и граждан, получающих пенсию по возрасту и (или) инвалидности.

Кроме того, помывка для детей до 7 лет - бесплатно.