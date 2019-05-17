Общество

Жители Пскова простились с легендарным летчиком Дмитрием Ваулиным

Горожане простились с ветераном Великой Отечественной войны, легендарным летчиком-испытателем, бомбардировщиком Дмитрием Ваулиным. Отпевание прошло 21 мая в Свято-Никольской церкви в Любятово.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, настоятель храма отец Владимир признался, что провожает в последний путь хорошего товарища: «Сколько раз мы встречались с ним в дни празднования Победы. Всегда он был бодрым, радостным, всегда чувствовал гордость за свою страну и за армию. Он был достойный воин своей Родины. Словом и делом он служил Богу и Отечеству. Вечная ему память!»

С 1943 года Дмитрий Ваулин служил летчиком на фронтах Великой Отечественной войны в составе 890-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Авиации дальнего действия. На самом большом самолете того времени ПЕ-8 совершил 37 боевых вылетов. Принимал участие в разгроме позиций тяжелой артиллерии под Ленинградом и этим спас город от значительного разрушения, в июне 1943 года сбросил бомбы на железнодорожный узел города Пскова, занятый немецкими захватчиками. В феврале 1944 года дважды принимал участие в боевых вылетах на порт города Хельсинки. С августа 1944 года был назначен командиром корабля Б-25 «Митчел», на котором совершил 20 боевых вылетов на города Кенигсберг, Пиллау и Данциг. Дважды бомбил Берлин и другие важнейшие цели войны.

В победном мае 1945 года самолеты его полка в небе над Москвой давали салют в честь Победы. Спустя 70 лет, в 2015 году, Дмитрий Ваулин представлял Псковскую область в Москве на торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию юбилея Великой Победы.

17 мая на 96-м году жизни Почетный гражданин города Пскова скончался. С воинскими почестями ветерана похоронили на кладбище Орлецы-3 рядом с Михаилом Мининым.