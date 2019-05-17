Общество

Власти Пскова: У кого неофициальный заработок - можете рассчитывать лишь на минимальный размер пенсии по старости

Власти Пскова напомнили жителям о последствиях выплаты заработной платы в конверте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, при трудоустройстве граждан на работодателей возложена обязанность надлежащим образом оформлять трудовые отношения, своевременно выплачивать заработную плату, перечислять страховые и налоговые взносы за работников организации.

При выплате официальной («белой») зарплаты доход работников не отличается от размера заработка, указанного в трудовом договоре. Если же оплата труда производится только в конвертах («черная» зарплата), или часть денег поступает официально, а часть - неофициально («серая» зарплата), это является нарушением.

«Черная» зарплата, в отличие от «белой», характеризуется тем, что при приеме на работу отсутствует официальное оформление трудовых отношений с работником: не заключается трудовой договор, не заполняется трудовая книжка. Зарплата отдается только в конверте, поскольку сведения о ней в бухгалтерских документах отсутствуют, а организация, как правило, ведет двойную бухгалтерию и оплата труда производится из неучтенных доходов.

Безусловно, что при получении «серой» или «черной» зарплаты доход работника несколько выше. Вместе с тем, данный плюс сомнителен, поскольку социальные выплаты начисляются, исходя из данных по «белой» зарплате, и иные доходы не учитываются. Работники, имеющие неофициальный заработок, лишены права на получение социальных гарантий, и могут рассчитывать лишь на минимальный размер пенсии по старости. Кроме того, расчет отпускных, выплат по листку нетрудоспособности производится с учетом размера официальной заработной платы.

Не стоит забывать, что при конфликте с руководителем организации работник будет лишен части неофициальных выплат, а при увольнении получит расчет исходя из официально установленного заработка.

Для недобросовестных работодателей, стремящихся понизить размер уплачиваемых налогов и взносов, выплачивающих своим сотрудникам «серую» или «черную» зарплату, предусмотрена следующая ответственность:

- статья 123 Налогового кодекса Российской Федерации: невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию налогов влечет за собой штраф - 20% от суммы НДФЛ за срок, в течение которого он должен был перечислять деньги в бюджет;

- статья 15.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации: штраф за нарушение требований к бухгалтерскому учету достигает 20 тыс. руб.;

- статья 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), где за неисполнение обязанностей налогового агента предусмотрены не только штрафы, но и лишение свободы.

Для работников намеренное сокрытие получения «черных» или «серых» зарплат также чревато неблагоприятными последствиями, начиная от получения минимальной пенсии в будущем и заканчивая уголовной ответственностью в случае неуплаты налогов в крупном размере (ст. 198 УК РФ).

На практике часто возникают ситуации, когда граждане сами хотят получать «белую» зарплату, но руководители отказывают им в официальном оформлении. В данном случае необходимо написать заявление о нелегальных выплатах и предоставить его в любую из следующих инстанций:

- Государственная инспекция труда в Псковской области;

- Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области;

- Прокуратура города Пскова.

Сообщить о фактах неформальной занятости и других нарушениях трудового законодательства можно анонимно или с предоставлением своей контактной информации с помощью баннера «Скажи нет зарплате в конверте», размещенном на официальных порталах муниципального образования «Город Псков» и администрации Пскова.