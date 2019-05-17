Общество

Прекращены полномочия замсекретаря псковского отделения «Единой России» Виктора Остренко

Прекращены полномочия заместителя секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Виктора Остренко. Такое решение на заседании 21 мая принял президиум регионального политсовета партии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, после положительного рассмотрения заявления однопартийца полномочия по курированию проектной деятельности было решено возложить на заместителя секретаря регионального отделения Елену Полонскую. Ранее этим занимался Виктор Остренко.

Также Полонская на данный момент остается ответственной за вопросы взаимодействия с общественными объединениями и работу с молодежью.