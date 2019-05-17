Общество

«Парта Героя» появилась в Моглинской школе благодаря «Единой России»

Парта Героя России Александра Лебедева появилась в Моглинской средней школе (Псковский район). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», это стало возможно благодаря работе партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

По этому поводу 21 мая в учебном заведении состоялось торжественное мероприятие. «Мы живем с вами в огромной стране, и подвиг тех людей, которые тоже жили в России, мы должны помнить и передавать из поколения в поколение. 6-я рота полегла практически вся на этой высоте, все они герои», - сказал брат героя Юрий Лебедев.

«Патриотическая акция «Парта Героя» проходит по всей России. Нам нужна сильная страна, и она будет такой, пока вы будете патриотами. А мы должны вас воспитывать на примерах таких же обыкновенных людей, которые жили и живут рядом с нами. Один из них – выпускник Моглинской школы Александр Лебедев, - обратился к школьникам региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат областного Собрания Владимир Яников. - Уверен, что за этой партой будут сидеть самые достойные».

Первыми почетные места заняли старшеклассники Станислав Романов и Алена Ефимова, отличившиеся в учебе.

Александр Лебедев - старший разведчик отдельной разведывательной роты 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии, гвардии ефрейтор контрактной службы.

29 февраля 2000 года Лебедев в составе разведгруппы находился впереди 6-й роты выдвигавшейся на позиции на высоте 776.0 (Шатойский район). Разведчики первыми вступили в бой с большой группой боевиков. Ефрейтор Лебедев, будучи раненым, вынес из-под огня раненого командира. Превозмогая боль, он продолжал вести огонь из автомата. Когда закончились патроны, десантник отбивался гранатами, но был повторно ранен. Дождавшись, когда противники приблизятся, Лебедев с последней гранатой в руках бросился в их гущу. Он погиб при взрыве, уничтожив при этом несколько боевиков.

Указом президента РФ № 484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии ефрейтору контрактной службы Александру Лебедеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта - дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. Во внимании партпроекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.