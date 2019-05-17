Общество

Константина Болотина назначат на должность директора МП г. Пскова «Горводоканал» еще на три года

Члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы одобрили кандидатуру Константина Болотина для назначения на должность директора муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» сроком на три года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, такое решение принято 21 мая на заседании комитета под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. Окончательное решение будет принято на сессии гордумы.

Напомним, Константин Болотин занимает должность директора водоканала с 14 июня 2013 года.

Участие в работе комитета приняли депутаты Псковской городской Думы Юлия Пожидаева, Григорий Турчин, Сергей Мусиенко, Ольга Федорова, Елена Маницкая, а также председатель Контрольно-счетной палаты города Пскова Василий Гончар, заместитель главы администрации Елена Жгут и начальник управления по учету и распределению жилой площади Сергей Хмелев.

Кроме того, на заседании депутаты согласовали вынесение на сессию Псковской городской Думы продление срока исполнения обязанностей директора муниципального казенного учреждения города Пскова «Служба благоустройства города» Денису Васильеву на три месяца, заслушали информацию о деятельности контрольного управления администрации Пскова по состоянию на 1 мая 2019 год и рассмотрели заключения по итогам контрольных выездов депутатов Псковской городской Думы.