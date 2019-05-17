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Турчак: «Единая Россия» сделает все, чтобы госпрограмма развития сельских территорий приобрела статус нацпроекта

«Единая Россия» сделает все, чтобы программа в обозримом будущем приобрела статус национального проекта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, выступая на Форуме сельских депутатов в Воронеже.

«Проведению сегодняшнего форума "Единой России" предшествовало широкое партийное обсуждение. Практически во всех регионах тысячи наших коллег, депутатов сельских поселений, членов "Единой России" посвятили этому не одну дискуссию. В первый день Съезда партии в декабре 2018 года одна из площадок была посвящена теме устойчивого развития сельских территорий. Напомню, мы договорились, что сделаем все, чтобы программа в самом недалеком, обозримом будущем приобрела статус национального проекта. Поэтому от качества дискуссий, которые сегодня пройдут, и от тех предложений, которые будут сформулированы и донесены до председателя партии, председателя правительства Дмитрия Медведева, будет зависеть конкретное, предметное насыщение программы», - пояснил Турчак.

Он подчеркнул, что в рамках этой программы, в рамках нацпроекта каждый сельский депутат должен увидеть улучшение жизни в конкретном населенном пункте. «Программа устойчивого развития сельских территорий – это не только про АПК, а про улучшения качества жизни», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Турчак отметил также, что по завершению форума пройдет правительственная комиссия, посвященная нашей основной тематике. «Мы с коллегами примем в ней участие и донесем до членов правительственной комиссии позицию, резолюцию и предложения нашего Форума», - отметил он.