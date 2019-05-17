Общество

На увеличении финансирования госпрограммы развития сельских территорий настаивают в «Единой России»

Участники Форума сельских депутатов «Единой России», который проходит 21 мая в Воронеже, считают необходимым осуществлять финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий по аналогии с национальными проектами - из расчета 99% средств – из федерального бюджета, 1% - из региональных бюджетов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

«Учитывая важность государственной программы комплексного развития сельских территорий, нужно изучить возможность ее изменения – 99 процентов финансировать из государственного бюджета, 1 процент – из регионального. Сегодня такая пропорция применяется при финансирования национальных проектов. Такой подход позволит всем регионам иметь равные возможности для участия в программе развития сельских территорий и даст дополнительный импульс развитию сельского хозяйства», - заявила депутат земского собрания Бессоновского сельского поселения Белгородской области Яна Деева.

По ее мнению, в существующем проекте госпрограммы принцип финансирования предусмотрен в соотношении 95% к 5%, что существенно усложняет для ряда регионов возможность участия в госпрограмме.