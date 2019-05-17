27 мая откроется уникальная выставка живых тропических бабочек в Пскове

Уникальная выставка живых тропических бабочек пройдет в ТК «Максимус» города Пскова с 27 мая по 9 июня.
Время работы выставки с 10.00 до 20.00.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в торговом комплексе, на выставке посетителей ждут:
- живые бабочки в свободном полете
- бабочка Болина- исполняющая самые заветные желания
- бабочка Атлас - одна из крупнейших бабочек мира
- инсектарий (роддом) с куколками, где можно наблюдать процесс превращения куколки в бабочку
- столовая для бабочек, где посетители смогут наблюдать процесс их питания
- с собой можно взять фото и видеокамеры, съемка бесплатно
Справки по телефону 89116943469