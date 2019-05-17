Общество

27 мая откроется уникальная выставка живых тропических бабочек в Пскове

Уникальная выставка живых тропических бабочек пройдет в ТК «Максимус» города Пскова с 27 мая по 9 июня.

Время работы выставки с 10.00 до 20.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в торговом комплексе, на выставке посетителей ждут:

- живые бабочки в свободном полете

- бабочка Болина- исполняющая самые заветные желания

- бабочка Атлас - одна из крупнейших бабочек мира

- инсектарий (роддом) с куколками, где можно наблюдать процесс превращения куколки в бабочку

- столовая для бабочек, где посетители смогут наблюдать процесс их питания

- с собой можно взять фото и видеокамеры, съемка бесплатно

Справки по телефону 89116943469