Общество

В пансионате «Кривск» прокомментировали публикацию в «Интерактиве» ПЛН

В пансионате «Кривск» прокомментировали мнение читателя ПЛН, размещенное в материале «Интерактив: По щучьему веленью, по чиновничьему хотенью» от 20 мая.

По словам руководителей организации, размещенное в Инстаграме фото – архивное, оно было сделано несколько лет назад в период, когда вылов щук разрешен. Также в пансионате опровергли предположение о запрещенном методе вылова рыбы. Таким образом, речи о нарушении законодательства заместителем директора Е.Н. Носковым не идет, отметили в «Кривске» и выразили готовность предоставить Псковской Ленте Новостей исходный фотоснимок, а также другую информацию, имеющую отношение к описываемой ситуации.

Напомним, что ранее посетитель сайта ПЛН в рубрике «Интерактив» обратил внимание на то, что «в 8 утра 16 мая на странице пансионата «Кривск» в Инстаграме https://www.instagram.com/pansionat_krivsk/ опубликовано фото заместителя директора пансионата некто Е.Н. Носкова с пойманной им огромной щукой».«А ведь ловля щуки до 15 мая вообще запрещена», - написал посетитель сайта ПЛН и высказал свое мнение по поводу публикации фото в Инстаграме.