Общество

В усадьбе Волышово вновь будет работать летний волонтерский лагерь

В усадьбе Волышово в Порховском районе вновь будет работать летний волонтерский лагерь. Добровольческое мероприятие направлено на сохранение объекта культурного наследия «Ансамбль зданий усадьбы Строгановых с парком 17–19 веков» и станет продолжением работ, начатых волонтерами в прошлом году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, организатор слета, научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области, приглашает принять в нем участие всех неравнодушных людей.

Лагерная смена откроется в палаточном городке 15 июля и продлится две недели. Волонтеры займутся расчисткой территории от мусора и поросли, проведут мониторинг состояния усадьбы и фотофиксацию, продолжат работы по восстановлению голубятни, а также помогут специалистам провести противоаварийные работы на здании главной конюшни ансамбля.

Помимо работ на объекте для участников слета подготовлена культурно-образовательная программа: практические занятия со специалистами по охране памятников, экскурсии, мастер-классы, музыкальные фестивали и другие мероприятия.

Присоединиться к волонтерскому движению и принять участие в спасении усадьбы могут все желающие старше 18 лет. Записаться в волонтеры можно на сайте «Наследие Земли Псковской» в разделе «Регистрация волонтеров», по телефону: 8 (8112)72-35-78 или в группах в социальной сети: vk.com/npc_pskov и vk.com/valnad. Участие бесплатное.

Добавим, что прошлым летом в проекте приняли участие более 20 человек. Совместными усилиями был скошен борщевик, вырублен кустарник, из-под обломков здания были извлечены элементы декора, лепнины, остатки дубового паркета, также была поменяна кровля на школе ремесел и начаты работы по восстановлению голубятни.

Волышово — имение Васильчиковых и Строгановых в одноименной деревне Порховского района Псковской области. Усадебный дом был спроектирован в 60-ых годах 19-го века архитектором М. А. Макаровым для его зятя графа А. С. Строганова. Сперва он был деревянным, затем был перестроен в камне петербургским архитектором К. К. Шмидтом. Усадьба имеет большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки. Сейчас ансамбль находится в аварийном состоянии, необходимы ремонт зданий, консервационные и противоаварийные работы.

Напомним, вопрос сохранения уникального архитектурного ансамбля Строгановых в Волышово находится на особом контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В сентябре прошлого года глава региона подписал план мероприятий по сохранению и возрождению объекта культурного наследия федерального значения. Документ подготовлен государственным комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия и рассчитан на 2018–2024 годы. В нем прописаны мероприятия, сроки их исполнения, ответственные лица, объем и источники финансирования работ.