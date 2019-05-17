Общество

Состояние детских площадок в Великих Луках оценили единороссы

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» единороссы провели рейд по состоянию детских площадок в городе Великие Луки. Выезд на объекты состоялся 21 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Группа общественного контроля побывала в сквере имени А. С. Пушкина, на проспекте Гагарина, 16 и 16, корпус 2, 21 и 42-44. Проверяющие пришли к выводу, что в целом детские площадки соответствуют установленным критериям, однако рекомендовали устранить выявленные недочеты. К примеру, на одной из них требуется подсыпка грунта.

«Оборудование детских игровых площадок - это одно из важных мероприятий в развитии детей. Осмотренные площадки красочные, современные и надежные, но требуют постоянного ухода. Важно регулярно осуществлять контроль за их состоянием и своевременно устранять недостатки. Группа контроля не ограничится единовременной проверкой, а будет и в дальнейшем активно мониторить состояние городских детских площадок», - прокомментировал депутат фракции «Единой России» в городской Думе Василий Журко.

В свою очередь его коллега в ВГД Дмитрий Кравченко отметил: «Очень радует, что в городе увеличилось количество привлекательных современных детских площадок. Причем они содержат не только игровые элементы, но и спортивное оборудование, тренажерные комплексы, которые способствуют развитию физического здоровья детей. Все проверенные площадки соответствуют установленным стандартам и содержатся в исправном состоянии. Контроль за их безопасностью и надлежащим содержанием со стороны управляющих компаний, ЖКХ, общественных советников и родителей должен быть усилен».

Партийный проект «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.