Общество

Уличную мебель для Кургана Дружбы сделают в колонии Себежского района

К предстоящему празднику Курган Дружбы осужденные исправительного учреждения № 6 УФСИН России по Псковской области, располагающегося в Себежском районе, сделают уличной мебели, по заказу руководства муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Кроме того, в рамках обеспечения трудозанятости осужденных в исправительном учреждении № 6 УФСИН России по Псковской области освоено производство новой сувенирно-художественной продукции.

В апреле учреждение получило заказ от «ИП Никитина» по изготовлению сувенирной продукции в виде: шкатулок, кораблика и паровоза с эмблемой организации на лазерном станке ЧПУ.

В настоящее время, на участке художественной мастерской в производстве задействованы трое осужденных, заработная плата которых соответствует уровню минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.

Руководством учреждения регулярно ведутся переговоры с администрацией района, в результате чего поступают различные предложения по выпуску необходимой продукции от органов местного самоуправления.