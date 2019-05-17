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Общество

Роспотребнадзор дал детским лагерям 13 тыс. поручений по улучшению еды

22.05.2019 08:44|ПсковКомментариев: 0

Перед началом сезона летним лагерям предстоит выполнить 13 тыс. мероприятий, касающихся организации питания детей. Соответствующее предписание выдал им Роспотребнадзор после ряда проверок, пишут «Известия».

Нынешним летом в стране будут работать 42 тыс. оздоровительных учреждений, где смогут отдохнуть до 5 млн детей. Как выяснили эксперты, в лагерях дети чаще всего рискуют съесть в столовой несвежую или неправильно приготовленную пищу.

Это чревато массовыми отравлениями, на случай которых Минздрав поручил подготовить в больницах резервные койки. К сезону готовится и МЧС: специалисты ведомства взяли под контроль 38 тыс. лагерей, где начались проверки.

Особое внимание инспекторы уделяют пожарной безопасности в учреждениях, которые находятся в лесных массивах. Также в министерстве обеспокоены безопасностью детей на воде и уже разрабатывают план действий на случай ЧП.

Теги: #Роспотребнадзор #детский отдых
Источник: Псковская Лента Новостей
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