Общество

Роспотребнадзор дал детским лагерям 13 тыс. поручений по улучшению еды

Перед началом сезона летним лагерям предстоит выполнить 13 тыс. мероприятий, касающихся организации питания детей. Соответствующее предписание выдал им Роспотребнадзор после ряда проверок, пишут «Известия».

Нынешним летом в стране будут работать 42 тыс. оздоровительных учреждений, где смогут отдохнуть до 5 млн детей. Как выяснили эксперты, в лагерях дети чаще всего рискуют съесть в столовой несвежую или неправильно приготовленную пищу.

Это чревато массовыми отравлениями, на случай которых Минздрав поручил подготовить в больницах резервные койки. К сезону готовится и МЧС: специалисты ведомства взяли под контроль 38 тыс. лагерей, где начались проверки.

Особое внимание инспекторы уделяют пожарной безопасности в учреждениях, которые находятся в лесных массивах. Также в министерстве обеспокоены безопасностью детей на воде и уже разрабатывают план действий на случай ЧП.