Общество

Эксперты назвали среднюю зарплату врача-хирурга в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты врачей-хирургов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, хирург в этом городе в среднем получает 47 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 85 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 70 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 53 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск – 47 000 рублей, Ленинградская область – 58 000 рублей в месяц.