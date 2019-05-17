Общество

Директор Стругокрасненской школы оштрафован за уклонение от госзакупок

По требованию прокурора директор Стругокрасненской школы привлечен к административной ответственности.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей прокурор Стругокрасненского района Антон Куприков, псковским Управлением Федеральной антимонопольной службы России рассмотрено административное дело в отношении директора школы, возбужденное прокурором Стругокрасненского района.

Проверкой прокуратуры района в образовательном учреждении вскрыты нарушения, связанные с уклонением осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения конкурентных процедур.

По результатам рассмотрения постановления прокурора, директор школы признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения поставщика в случае, если определение поставщика в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа на общую сумму 10 000 рублей.