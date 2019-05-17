Общество

Отчет главы города за 2018 год заслушают депутаты Псковской городской Думы

Глава города Пскова Иван Цецерский отчитается о своей деятельности и деятельности гордумы за 2018 год. Отчет главы города включен в повестку сессии Псковской городской Думы, которая состоится в 12.00 23 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Затем в 14.00 депутаты заслушают отчеты главы администрации города Пскова Александра Братчикова о деятельности администрации и председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова Василия Гончара по итогам прошлого года, обсудят ряд организационных вопросов, связанных с подготовкой к проведению XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове.

Смотрите также Александр Братчиков на сессии Псковской гордумы отчитается о своей деятельности за 2018 год

Депутаты рассмотрят также ряд кадровых вопросов, в частности о согласовании продления срока исполнения обязанностей директора МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» Дениса Васильева.

В повестку сессии вошел вопрос о даче согласия администрации города Пскова на проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также ряд вопросов по даче согласия муниципальным учреждениям на предоставление в аренду имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, без проведения торгов.