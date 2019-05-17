Общество

В Пушкиногорском районе после вмешательства прокуратуры ребенку-сироте представлено жилье

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что житель Пушкинских Гор 1992 года рождения в 2013 году обратился в орган опеки и попечительства Опочецкого района с заявлением об обеспечении его жилым помещением в указанном населенном пункте.

Решением жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей он включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Однако до настоящего времени заявитель не обеспечен жилым помещением, что является нарушением п.3 ст.8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Пушкиногорского района предоставить сироте благоустроенное жилое помещение по договору специализированного найма.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, для нуждающегося лица приобретено жилое помещение, которое ему предоставлено.