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Общество

В псковском филиале Академии ФСИН России прошла интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок»

22.05.2019 09:47|ПсковКомментариев: 0

В рамках международного турнира «Золотая звезда» в Псковском филиале Академии ФСИН России прошла интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок», в которой приняло участие 12 команд из России и Республики Беларусь. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

По итогам интеллектуальных состязаний победу одержала команда «Территория 02» Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина.

Второе место завоевала команда «Юристы в законе» Академии МВД Республики Беларусь.

Команда «Династия права» Пермского института ФСИН России тала бронзовым призером интеллектуальной игры.

Организаторы турнира отметили достаточно высокий уровень подготовки участников интеллектуальных игр, которые демонстрируют свои знания, логику мышления и проявляют находчивость.

Сильнейшая команда определится по итогам всего турнира, который проходит в Псковском филиале академии в течение этой недели.

Напомним, 24 мая командам предстоит сыграть в «Что? Где? Когда?», показав интересную и зрелищную игру. В этот же день, на торжественном закрытии XII Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече», будет назван победитель турнира «Золотая звезда».

Теги: #Академия ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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