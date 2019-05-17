Общество

Участники клуба «Здоровое питание» Псковского Красного Креста сами готовили вкусные и полезные блюда

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» в Псковском Красном Кресте состоялось очередное практическое занятие в клубе «Здоровое питание», где пожилые люди сами готовили вкусные и полезные блюда: пасту с брокколи в сливочном соусе и салат из свежей капусты, редиски и огурцов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Красном Кресте.

Со слов преподавателя, Ольги Васильевой, все продукты, входящие в состав этих двух блюд, относятся к рациональному и сбалансированному питанию. Ингредиентами для пасты с брокколи стали: макаронные изделия, капуста брокколи, куриное филе, сливки, прованские травы, сыр, лук репчатый, перец по вкусу и всё это сдобрено оливковым маслом. Второе блюдо-салат тоже состоял из свежих и полезных продуктов: редиса, капусты, огурцов, перца сладкого, лимонного сока, лука зеленого, укропа и все это полито оливковым маслом.

Все участницы проекта очень серьезно относятся как к теоретическим занятиям по здоровому питанию, так и к практическим занятиям. Все понимают, что энергию человек получает из продуктов питания. Вот и в этот раз все с душой участвовали в приготовлении блюд. Большое старание и желание участниц приготовить правильно, сделали пищу вкусной и красивой. В конце мероприятия все дружно дегустировали свои шедевры. По заключению преподавателя Ольги Васильевой, все участницы проявили свой незаурядный кулинарный талант и способности, поэтому и блюда получились необычайно вкусными.

В заключение занятия тьютор всех поблагодарила за серьезное отношение к здоровому питанию и к своему здоровью.

Напомним, что практическое занятие в клубе «Здоровое питание» прошло в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.