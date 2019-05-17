Общество

Руководители региональных обществ глухих и инвалидов обсудили вопросы трудоустройства людей с инвалидностью

На днях состоялась встреча председателей региональных организаций Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества инвалидов - Сергея Кательницкого и Марины Борисенковой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Всероссийском обществе инвалидов, целью встречи было обсуждение проблем возникающих у организаций и перспективы их решения.

В ходе беседы обсуждались вопросы трудоустройства людей с инвалидностью, подробно остановились на нововведениях законодательства, а также поднимались вопросы о предоставлении услуг организациями, об исполнении контрактов и функционале торговых электронных площадок.

По итогам встречи принято решение совместно проработать обсуждаемые вопросы и подготовить обращение о дополнительных мерах поддержки.