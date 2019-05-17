Общество

В Кадастровой палате Псковской области запустили улучшенное интерактивное меню

Кадастровая палата по Псковской области проводит комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания заявителей. Так, в целях упрощения процедуры телефонного обращения внедрено улучшенное интерактивное меню. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной Кадастровой палаты, теперь заявителям достаточно позвонить по номеру учреждения 8 (8112) 64-93-01, выбрать один из пунктов интерактивного меню и дождаться соединения с нужным ему специалистом. Обратившись по номеру Кадастровой палаты, заявитель сможет ознакомиться с предлагаемыми возможностями интерактивным меню и выбрать для себя необходимый раздел.

Для предварительной записи на прием для получения услуги Росреестра необходимо нажать клавишу 1, а для записи на личный прием к конкретному специалисту отдела Кадастровой палаты нажать клавишу 3. Для получения информации по оказываемым государственным услугам необходимо нажать клавишу 6, после чего заявителю будут представлены все возможности по данному вопросу: получение информации о порядке и способе предварительной записи на прием, о перечне документов, необходимых для оказания государственных услуг, размере государственной пошлины и платы за предоставление сведений реестра недвижимости, сроках предоставления услуг, о графике работы и адресах офисов кадастровой палаты, консультация по работе с порталом Росреестра и использованию электронных сервисов, а также консультация по предоставлению сведений из Единого государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН) и другим интересующим вопросам.

При необходимости получить консультацию по платным услугам, заявителю нужно перейти по клавише 5, после чего возможно получение информации по вопросам оказания консультационных услуг, по порядку получения и использования электронной цифровой подписи, по курьерской доставке документов и выезду к заявителю, по проведению лекций и семинаров и другим вопросам.

Кроме того, интерактивное меню также включает в себя следующую информацию: запись на личный прием к руководству и получение информации по иным вопросам, не заявленным в меню (клавиша 9), информация о ходе рассмотрения обращений (клавиша 7), соединение со специалистом отдела кадров по вопросу трудоустройства (клавиша 8). После выбора необходимой клавиши, звонок будет переадресован на нужного специалиста, который проконсультирует по интересующему вопросу. А в случае, если заявителю уже известен четырехзначный внутренний номер специалиста учреждения, ввести его можно в тоновом режиме сразу после ответа оператора.