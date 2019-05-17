Общество

Пять звуковых стендов с мнемосхемой для маломобильных групп населения установят к Ганзейским дням в Пскове

Пять универсальных звуковых стендов уличного размещения с мнемосхемой для маломобильных групп населения приобретены к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в конце июня в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Пскова Александр Братчиков, представляя на 24-й сессии отчет о своей деятельности и деятельности администрации за 2018 год.

По его словам, стенды будут размещены в Финском парке, на автобусных остановках «Площадь Победы» (напротив ГКЦ), «Детский парк» и «Летний сад», а также у железнодорожного вокзала.

Кроме того, к Ганзе власти Пскова приобрели семь мобильных санитарно-гигиенических комплексов с возможностью пользоваться ими инвалидам-колясочникам. Их установят в Детском парке у здания ВТБ; в Ботаническом саду около детской площадки у «Колеса обозрения); в Летнем саду около «таблетки», на набережной реки Псковы у здания Гельдтовой бани; у главного входа в Кремль, у Варлаамовской церкви на ул. Л.Поземского и на ул. Георгиевская, 4.

Говоря о мероприятиях, проведенных в 2018 году в целях обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения, Александр Братчиков также сообщил, что для обеспечения доступа инвалидов-колясочников в квартиры профинансированы и выполнены работы по установке подъемников по адресам: ул. Байкова, 1 и по ул. Индустриальной, 3, а также разработана проектно-сметная документация на устройство пандуса и монтаж подъемника по адресу ул. Рокоссовского, 1. Установлен откидной пандус по ул. Труда, 69.