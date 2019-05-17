Общество

2384 обращения поступило в 2018 году в администрацию Пскова из гордумы

2384 обращения поступило в 2018 году в администрацию Пскова из городской Думы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отчитываясь о своей деятельности и деятельности администрации за 2018 год.

Отдельно в своем докладе он остановился на вопросах взаимодействия между администрацией и гордумой. Совместная конструктивная работа двух ветвей власти, по его словам, строится в режиме думских комитетов, совместных выездов по округам, разработке правовых актов по вопросам местного значения; планировании совместной деятельности. Кроме того, проходят совместные еженедельные совещания главы города Пскова и главы администрации Пскова с целью координации деятельности по решению общих задач.

За 2018 год направлено 322 проекта правовых актов, регулирующих бюджетные, налоговые, имущественные, трудовые, жилищные правоотношения, правоотношения в социальной сфере, общественной безопасности и охране общественного порядка. Всего без замечаний принято 310 решений гордумы, разработанных в администрации Пскова, то есть 93%.

На рабочих совещаниях с участием депутатов, органов и структурных подразделений администрации города обсуждались вопросы местного значения, а также в ежемесячном формате заслушивалась информация о проделанной работе.

В целях повышения эффективности работы с жителями города и уровня доверия населения к органам местного самоуправления приемная по работе с обращениями граждан администрации города Пскова зарегистрировала в 2018 году 316 обращений граждан, переадресованных из гордумы. Все обращения рассмотрены должностными лицами администрации. Заявителям направлены ответы в установленные законодательством сроки.

За 2018 год было зарегистрировано 43 приглашения на выездные мероприятия. Помимо депутатов в выездных мероприятиях принимали участие сотрудники органов и структурных подразделений администрации города Пскова, подрядные организации, управляющие организации.