Общество

Псков уже приступил к участию в реализации нацпроектов

Псков уже приступил к участию в реализации региональных проектов, направленных на достижение целей приоритетных национальных проектов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Пскова Александр Братчиков, представляя на 24-й сессии отчет о своей деятельности и деятельности администрации за 2018 год. Данные проекты, подчеркнул он, касаются каждого жителя города.

Александр Братчиков напомнил, что всего указом президента Владимира Путина установлено 12 направлений стратегического развития, заметив, что «по сути, это очерченная перспектива социально-экономического развития каждого региона и муниципального образования».

В 2019 году в рамках участия в реализации регионального проекта «Дорожная сеть» будут отремонтированы улицы Железнодорожная, Рельсовая, Льва Толстого, Паровозный проезд и реконструированы перекресток ул. Инженерной и ул. Индустриальной и перекресток ул. Я. Фабрициуса и ул. Гражданской.

Кроме того, по словам главы администрации Пскова, в рамках участия в реализации регионального проекта по развитию системы дошкольного образования и созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в декабре 2018 года заключены контракты на строительство новых детских садов на ул. Звездная, 17-б на 270 мест и в Борисовичах (ул. М. Егорова) на 270 мест, а также на строительство пристройки к детскому саду № 44 «Снегирек» по ул. Народная, 51-а на 80 мест. Сроки окончания строительства – декабрь 2019 года.

В рамках участия в реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» в Пскове будут созданы дополнительные места для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях в новых детских садах по ул.Алехина, 22 на 270 мест, в Борисовичах на 140 мест, по ул. Коммунальной на 120 мест, а также в пристройке к детскому саду №25 по Рижскому проспекту, 56-б на 80 мест.