Общество

Объем закупок администрации Пскова в 2018 году составил 1,7 млрд. рублей

Объем размещенных администрацией Пскова закупок для муниципальных нужд за 2018 год составил 1,7 млрд. рублей, что на 21% больше, чем в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отчитываясь на 24-й сессии Псковской городской Думы о своей деятельности и деятельности администрации за 2018 год.

На отчете присутствуют вице-губернатор Псковской области Николай Цветков и начальник управления внутренней политики администрации региона Оксана Иванова, а также руководители структурных подразделений городской администрации и муниципальных предприятий региона.

По словам сити-менеджера, мероприятия по организации закупок осуществлялись в соответствии с требованиями федерального закона № 44. Проведение процедур размещения муниципальных закупок, их централизация позволили увеличить объем вложений в инфраструктуру города.

Отдельно глава администрации остановился на вопросах исполнения городского бюджета за 2018 год. Так, по его словам, за прошлый год в бюджет поступили доходы в сумме 4,7 млрд. рублей (увеличились за год на 21,6%). Общий объем расходов бюджета города Пскова за 2018 год составил 4, 6 млрд. рублей (+18,8%). Увеличение расходов бюджета, в первую очередь, связано с увеличением объема расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Налоговые доходы бюджета города в 2018 году составили 1,5 млрд. рублей, неналоговые - 0,2 млрд. рублей.

Основными собственными доходными источниками бюджета города по-прежнему являются НДФЛ, единый налог на вмененный доход и земельный налог. Они обеспечили 80,8% всех поступлений собственных доходов.Безвозмездные поступления от других источников бюджетной системы РФ составили без малого 3 млрд рублей и возросли на 38,2% по сравнению с 2017 годом. Удельный вес безвозмездных поступлений в объеме доходов бюджета города составил 63,5%.

В 2018 году формирование и исполнение бюджета города Пскова осуществлялось на основе 13 муниципальных программ, на что потребовалось 4,3 млрд. рублей бюджетных средств, в том числе 3,5 млрд. рублей – на социальную сферу. Принимаемые меры позволили не допустить задолженности по заработной плате и в полном объеме обеспечить все предусмотренные законодательством выплаты социального характера.

В целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 2018 году из бюджета города предоставлены субсидии городской организации ветеранов, зоозащитной организации «ШАНС», городскому отделению общества слепых, автономной некоммерческой организации «Патриот» и городскому обществу инвалидов. Оказана социальная поддержка вдовам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам к Дню Победы. Это более 3,5 тысяч человек.