Общество

В Псковской области увеличились суммы вознаграждения за добровольную сдачу оружия

В Псковской области вступило в силу постановление, увеличивающее размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в правоохранительные органы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, соответствующий документ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Чтобы получить компенсацию, необходимо принести оружие и боеприпасы в территориальные органы Управления МВД России по Псковской области или Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области и получить справку об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия.

Затем следует направить пакет документов в управление делами администрации Псковской области. К заявлению о выплате вознаграждения необходимо приложить копии паспорта, страхового свидетельства пенсионного страхования, свидетельства о постановке на налоговый учет, справки из полиции, а также анкету для удержания подоходного налога. Помощь в составлении пакета документов могут оказать сотрудники правоохранительных органов.

Что касается непосредственно сумм возмещения, то они увеличились в 1,5-2 раза. Например, автоматы, пулеметы и снайперские винтовки теперь оцениваются в 6 тыс. рублей, карабины - в 4,5 тыс. рублей, самодельное оружие - от 2 до 2,4 тысяч рублей.

Напомним, что за незаконное хранение оружия, а также его продажу, перемещение и передачу предусмотрена уголовная ответственность. Наказание предусматривает как арест, так и лишение свободы на срок до трех лет.