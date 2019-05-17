Общество

Около 16 тысяч детей Псковской области отдохнут в летних оздоровительных лагерях

Летом этого года в оздоровительных лагерях различных типов отдохнут около 16 тыс. детей Псковской области, в том числе более 5 тыс. ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, среди них дети из малоимущих семей, дети-инвалиды, сироты, находящиеся под опекой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего в 2019 году свои двери для отдыхающих откроют 175 лагерей Псковской области, сообщили в Центре детского отдыха и оздоровления. Среди них 20 загородных, в том числе два палаточных и два санаторно-оздоровительных, открытых на базе санаториев, и 155 лагерей с дневным пребыванием.

На базе оздоровительных лагерей для 2,7 тыс. детей будет проведена 31 профильная смена: спортивные, санаторно-оздоровительные, экологические, для юнармейцев, творчески одаренных детей, юных кадетов, детей-инвалидов, шахматистов, научно-исследовательская и смена КВН.

К работе с детьми в организациях отдыха и оздоровления будут привлечены более 3 тыс. человек, из них порядка 1,3 тыс. педагогов и около 350 студентов вузов в качестве вожатых.

Более 200 детей, добившихся наибольших успехов в учебе и творчестве за последние три года, отправятся в лагеря других регионов, в том числе на Черное море.

В целях обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях приняты необходимые меры безопасности в соответствии с требованиями.

На отдых и оздоровление всех категорий детей выделено более 77 млн рублей из областного бюджета. Из средств муниципальных бюджетов - еще порядка 6,3 млн рублей.